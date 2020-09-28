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Dünya

Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası

Mısır'da yüksek mahkeme, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idam kararını nihai olarak onadı.

Halime Afra Aksoy   | 28.09.2020
Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası

İstanbul

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yüksek mahkeme kamuoyunda "Kirdase Halk Direniş Komitesi" olarak bilinen davada 6 sanık hakkında verilen idam kararına itiraz başvurusunu reddetti ve idam hükmünü onadı. 

Mahkeme ayrıca aynı davada haklarında müebbet hapis cezasına (25 yıl) hükmedilmiş 7 sanığın cezasının 10 yıla indirilmesine karar verdi.

Mısır yasalarına göre kesin olan söz konusu karar, temyize götürülemiyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Ağustos 2019'daki duruşmada, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri ve silahlı hücre kurdukları suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idamına hükmetmişti.

"Devlet kurumlarına saldırı hedefiyle yasalara aykırı şekilde terör hücresi kurmakla, biri polis 3 kişiyi öldürmekle, kamu düzenini bozmakla, ateşli silah, cephane ve patlayıcı bulundurmakla" suçlanan sanıklar defalarca bu ithamların doğru olmadığını ifade etmişti.

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