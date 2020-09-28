Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası
Mısır'da yüksek mahkeme, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idam kararını nihai olarak onadı.
İstanbul
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yüksek mahkeme kamuoyunda "Kirdase Halk Direniş Komitesi" olarak bilinen davada 6 sanık hakkında verilen idam kararına itiraz başvurusunu reddetti ve idam hükmünü onadı.
Mahkeme ayrıca aynı davada haklarında müebbet hapis cezasına (25 yıl) hükmedilmiş 7 sanığın cezasının 10 yıla indirilmesine karar verdi.
Mısır yasalarına göre kesin olan söz konusu karar, temyize götürülemiyor.
Kahire Ceza Mahkemesi, Ağustos 2019'daki duruşmada, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri ve silahlı hücre kurdukları suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idamına hükmetmişti.
"Devlet kurumlarına saldırı hedefiyle yasalara aykırı şekilde terör hücresi kurmakla, biri polis 3 kişiyi öldürmekle, kamu düzenini bozmakla, ateşli silah, cephane ve patlayıcı bulundurmakla" suçlanan sanıklar defalarca bu ithamların doğru olmadığını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.