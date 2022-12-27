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Dünya

Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 27.12.2022
Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Güney Sina vilayetinin Et-Tur kenti olduğu aktarıldı.

Yerin 9,61 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Mısır medyasında, depremin başkent Kahire'de de hissedildiği kaydedildi.

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