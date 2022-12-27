Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mısır'ın Güney Sina vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İstanbul
Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.
Açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Güney Sina vilayetinin Et-Tur kenti olduğu aktarıldı.
Yerin 9,61 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Mısır medyasında, depremin başkent Kahire'de de hissedildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.