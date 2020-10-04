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Dünya

Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi

Mısırlı muhalifler, yönetimin 13 muhalifi daha idam ettiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 04.10.2020
Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi

İstanbul

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan televizyonunun Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Mısır'da siyasi tutuklu 13 kişinin daha idam edildiği belirtilerek, söz konusu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Siyasi tutuklu 13 kişinin idam edildiği bilgisine ayrıca Mısır dışında yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında da yer verildi.

Şark kanalı, idam edilen 13 kişinin bilgisini paylaşarak, akrabalarından, yakınlarının naaşlarını almaları için Kahirede'ki Zinhum Hastanesi'nin morguna gitmeleri istenildi.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle:

Ahmed Muhammed eş-Şahid, Yasir Ahmed Hudayr, Abdullah es-Seyyid, Cemal Zeki Abdurrahim, İslam Şaban Şehate, Muhammed Ahmed Tevfik, Sad Abdurrauf Sad, Muhammed Sabır Nasr, Mahmud Sabır Nasr, Semir İbrahim Mustafa, Muhammed Adil el-Hamid, Said Yusuf Salih Ammar ve Şehat Mustafa Ammar.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesi ise sağlık ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hakkında idam kararı verilen 4 kişinin cezasının infaz edildiğini ve naaşlarının Zinhum Hastanesi morguna getirildiğini aktardı.

Dün, 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan ve 2015'te idam cezasına çarptırılan İhvan üyesi 2 kişi hakkındaki hüküm infaz edilmişti.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mısır'da 2013'teki askeri darbeden bu yana farklı suçlamalardan ölüm cezasına çarptırılan onlarca kişi idam edildi.

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