Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne kapattı

Mısır, Refah Sınır Kapısını bugünden itibaren 3 gün için çift yönlü geçişlere kapattı.

KAHİRE

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, bugünden itibaren 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatıldı.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları, bugünden itibaren Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak üç günlüğüne kapatma kararı aldı.

Açıklamada, sınır kapısının 3 günün ardından yeniden açılacağı kaydedildi.

Hamas, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Mehmet Nuri Uçar