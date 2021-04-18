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Dünya

Mısır ordusu, geçen ay boyunca Gazze Şeridi sınırındaki 5 tüneli yıktı

Mısır ordusu, geçen ay boyunca ülkenin Gazze Şeridi sınırındaki 5 tünelin yıkıldığını ve farklı uyruklardan 2 bin 750 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini duyurdu.

Halime Afra Aksoy   | 18.04.2021
Mısır ordusu, geçen ay boyunca Gazze Şeridi sınırındaki 5 tüneli yıktı

İstanbul

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sınır Muhafızları geçen ay ülkenin Gazze sınırında 5 tünel tespit etti.

Söz konusu tünellerin yıkıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca mart ayı boyunca farklı uyruklardan 2 bin 750 düzensiz göçmenin yasa dışı göç ve ülkeye sızma girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Mısır yönetimi, Nisan 2020'den bu yana ülkesinin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu sınırına "terörist unsurların sızmasını durdurmak; silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek" için bir tampon bölge inşa ediyor.

Mısır, coğrafi konumu nedeniyle Yunanistan, İtalya ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine düzensiz göçlerde bir geçiş ülkesi olarak kullanılıyor.

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