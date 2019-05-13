Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.09
BIST 100
86,282.54
Altın
1,297.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır kilisesinde ikinci din adamı cinayeti

Kahire'nin Şobra el-Hıyme bölgesindeki Saint Mark Kilisesi rahibi, güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü.

Aydoğan Kalabalık   | 13.05.2019
Mısır kilisesinde ikinci din adamı cinayeti

Kahire

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Saint Mark Kilisesi'nde bir rahip, kilisenin güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kahire'nin kuzeyindeki Şobra el-Hıyme bölgesinde bulunan Ortodoks Saint Mark Kilisesinin özel güvenlik görevlisi, kilise rahiplerinden Makar Sad'ı düzenlediği silahlı saldırı ile öldürdü.

Cinayetin etnik bir saldırı olmadığı, Hristiyan olan özel güvenlik görevlisinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır resmi makamları ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ülkede son bir yıl içinde ikinci kez bir Hristiyan din adamının kilisede öldürülüyor olması dikkati çekti.

Mısır'da 29 Temmuz 2018'de de İşaya Makari ve Faltaus Makari isimli iki rahip, Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'u öldürmüştü.

Demenhur Ceza Mahkemesi 24 Nisan'da söz konusu iki rahip hakkında idam cezası vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması

Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması

New York Times: Kaşıkçı'nın nişanlısı adalet ve bazı cevaplar arıyor

Mursi'nin Mısır zindanlarındaki 7. ramazanı

Müslümanlara Mısır'ın kapılarını açan fetih 'Babil Kalesi'

Müslümanlara Mısır'ın kapılarını açan fetih 'Babil Kalesi'
Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti

Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti
Mısır'da 516 caminin ismi değiştirildi

Mısır'da 516 caminin ismi değiştirildi