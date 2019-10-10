Euro
6.43
Dolar
5.83
BIST 100
98,780.39
Altın
1,495.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence

Mısır'da devrimin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Abdulfettah'ın hapiste gördüğü işkence nedeniyle bayıldığı ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.

Hacer Başer   | 10.10.2019
Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence

İstanbul

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın hapiste gördüğü işkence nedeniyle bayıldığı ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.

Ala'nın kız kardeşi Muna Seyf sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'nde tutuklu bulunan kardeşinin dün gördüğü işkence nedeniyle bayıldığını ifade etti.

Paylaşımında, kardeşinin hapishanede kötü muameleye maruz kaldığını belirten Seyf, muhalif aktivistin saatlerce yüzü duvara dönük halde durmaya zorlandığını, kıyafetlerinin çıkarıldığını kaydetti.

Seyf, hapishane yönetiminin tüm bunları anlatması halinde hapisten çıkamayacağı şeklinde tehdit ettiğini ancak kardeşinin tehditlere boyun eğmediğini aktardı.

Seyf'in sosyal medya kullanıcılarına, kardeşine destek verme çağrısının ardından yüzlerce kullanıcı "Ala'ya özgürlük", "Ala tehlikede" etiketleriyle Ala Abdulfettah'a destek tweetleri attı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 29 Eylül'de adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazen 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence

Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence

Afrika'nın en zengin ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti

Üç Arap ülkesinde göstericilerin talepleri karşılık buldu

Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Yerli tohumla ekilen mısırdan iki kata yakın verim elde edildi

Yerli tohumla ekilen mısırdan iki kata yakın verim elde edildi

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı