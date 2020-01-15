Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,938.80
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması

Mısır Devrim Konseyi, İngiltere Başbakanı Johnson'ın ev sahipliğinde Londra'da yapılacak "İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi"ne Sisi'nin de davet edilmesini kınadı.

İlyas Tayfun Salcı   | 15.01.2020
Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması

London

Mısır Devrim Konseyi, İngiliz hükümetinin Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ülkeye davetini kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde 20 Ocak'ta Londra'da yapılacak "İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi"ne Sisi'nin de davet edilmesi, "Askeri rejimi meşrulaştırmak" şeklinde nitelendirildi.

Zirvenin olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak ne Afrika ne de İngiltere bu zirveyi, Sisi rejimi gibi tüm uluslararası insan hakları örgütlerinin yargısız infaz, sistematik işkence, tecavüz ve temel insan haklarının vahşice ihlaliyle suçladığı bir rejime gizli veya açık destekle gerçekleştirmemeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Zirvenin Mısır'daki askeri rejimi ve başı Sisi'yi meşrulaştırmak için kullanılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Johnson'ın Sisi'yi davet etmekle İngiliz değerlerine, insan haklarına, Mısır'a ve bir bütün olarak Afrika'ya ihanet ettiği kaydedildi.

Konsey, Johnson'a Sisi ile bir araya gelmemesi için de çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması

Mısır Devrim Konseyinden İngiltere'ye Sisi kınaması

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Mısır'daki enerji zirvesine İsrail de katılıyor

Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı

Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor