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Dünya

Mısır’da tarihi Asılı Kilise asırlara meydan okuyor

Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan tarihi Asılı Kilise (El-Kenise el-Muallaka), geçen yüzlerce yıla meydan okuyarak günümüze dek ayakta kalmayı başaran sayılı tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Ferdi Bayat   | 23.07.2022
Mısır’da tarihi Asılı Kilise asırlara meydan okuyor Fotoğraf: Mohamed Abdel Hamid / AA

Kahire

Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan tarihi Asılı Kilise (El-Kenise el-Muallaka), geçen yüzlerce yıla meydan okuyarak günümüze dek ayakta kalmayı başaran sayılı tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kilise bulunduğu konumu, mimari yapısı ve ülkede inşa edilen ilk kiliselerden biri olmasıyla Mısır’ın en eski, Orta Doğu’nun ise en güzel kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

4’üncü yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği tahmin edilen tarihi kilise, Roma İmparatorluğu döneminden kalma Babylon Kalesi'ne ait iki kulenin üstünde yapıldığı için “Asılı Kilise” adıyla anılıyor.

Kahire’nin eski Mısır bölgesinde yer alan Fustat'ta Amr bin As Camisi yakınlarındaki kilise, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tarihi ve turistik yerler arasında bulunuyor.

Kahire'deki ilk patriğin ikametgahı

Mısırlı tarih uzmanı Dr. Nadir Abdulalim, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber sitesine verdiği röportajda, söz konusu kilisenin, Kahire’ye gelen ilk patriğin ikametgâhı olarak da kullanıldığını belirtti.

Tarihi Asılı Kilise’nin 1000’li yıllarda yaşamış olan, İskenderiye’den Kahire’ye gelen Mısırlı 16. Patrik Christodoulos’un resmi ikametgahı olarak da kullanıldığını ifade eden Abdulhalim, 11. ve 12. yüzyılda yaşamış bazı patriklerin de bu kiliseye defnedildiğini kaydetti.

Asılı Kilise’nin o dönemde birçok rahip ve piskoposun yargılandığı bir mahkeme olarak da kullanıldığını, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babylon Kalesi’nin iki kulesinin üzerinde inşa edilmiş çok görkemli bir yapı olduğunu aktaran Abdulalim, şu bilgileri verdi:

“Asılı Kilise, Babylon Kalesi’ne ait iki kulenin üstünde yerden yaklaşık 13 metre yükseklikte inşa edilmiş, uzunluğu 23, genişliği 18,5, yüksekliği ise 9,5 metre uzunluğunda 4’üncü yüzyılın sonlarına, 5’inci yüzyılın başlarına doğru yapılmış nadide bir kilise.”

Asılı Kilise, kubbesi olmayan tek kilise olma özelliğine sahip

Mısır’ın İslamiyet öncesi ilk yerli halkı Kıptilerin Hristiyanlığa mensup olanları tarafından inşa edilen tarihi kilise, kubbesi olmayan tek kilise olma özelliğini taşıyor.

Diğer kiliselerin aksine tavanı ahşaptan inşa edilmiş kilisenin Nuh’un Gemisi şeklinde tasarlanmış olması da onu özel kılan faktörler arasında.

Öte yandan Asılı Kilise, 8 ile 18. yüzyıllar arasında duvar ve ahşaplara tasvir edilmiş 110 ikona de ev sahipliği yapıyor.

Geçen yüzlerce yıla rağmen günümüze kadar ayakta kalmayı başaran görkemli tarihi kilise, ilk kez 1998'de duvarlardaki ikonlar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı restorasyona alınmıştı.

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