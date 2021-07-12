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Dünya

Mısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı

Mısır Meclisi, ülke genelinde 4 yılı aşkın süredir uygulanan olağanüstü halin (OHAL) bir kez daha uzatılmasını onayladı.

Hacer Başer   | 12.07.2021
Mısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı

İstanbul

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, 17'nci kez uzatılan OHAL uygulaması 24 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha yürürlükte olacak.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

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