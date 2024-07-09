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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile Kahire'de görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile "Gazze'de ateşkesin sağlanması" konusunu görüştü.

İbrahim Khazen, Hacer Çakır  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile Kahire'de görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile ülkeyi ziyaret eden Burns, başkent Kahire'de bir araya geldi.

İkili, Gazze'de ateşkesin sağlanması için sarf edilen ortak çabaları ele aldı.

Görüşmede, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırılarının devam etmesine karşı olduklarını" vurgulayan Sisi, "bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek için ciddi ve etkili adımlar atmak gerektiğine ve "Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi çerçevesinde iki devletli çözümün uygulanmasının önemine" dikkati çekti.

Burns'un da Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardımların gönderilmesi için sarf ettiği çabaları takdir ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde CIA Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a geldiği bildirilmişti.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere önceki gün Mısır'a gitmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

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