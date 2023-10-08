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Dünya

Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü

Mısır’ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ferdi Bayat  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü

Kahire

Mısır yerel medyasında yayımlanan haberlere göre, İskenderiye’de bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist yaşamını yitirdi.

Bir Mısırlının da yaralandığı olayda, ateş açan polis ise gözaltına alındı.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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