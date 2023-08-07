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Dünya

Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri Kudüs’teki yetimlerle buluştu

Mirasımız Kudüs Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "Kudüs yetim kalmasın, Kudüs'te yetim kalmasın" sloganı ile yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Ali Ebubekir Tokcan  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri Kudüs’teki yetimlerle buluştu Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

Kudüs

Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri, Doğu Kudüs’te bir gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte, bakımları dernek tarafından üstlenilen 201 yetim çocuğa çeşitli hediyeler vererek nakdi yardımda bulundu.

Gönüllüler, burada çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

AA muhabirine konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Medya İlişkileri Sorumlusu Nihat Topçu, dernek olarak; Kudüs’te yaşayan ve hamiliğe ihtiyaç duyan yetimlerle bir buluşma gerçekleştirerek kendilerine emanet edilen zekât ve sadakaları yetim kardeşlerine teslim ettiklerini söyledi.

Kudüs’teki yetimlerle buluşmaya Türkiye’den ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen gönüllülerin katıldığını söyleyen Nihat Topçu, yıl boyu Kudüs’teki çocukların eğitimi konusunda ailelerinin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Topçu, faaliyetleriyle bir taraftan yetim hamiliği yaparken bir taraftan da Osmanlının bakiyesi olan Anadolu coğrafyasının Kudüs ile bağının kopmadığını buradaki Müslümanlara hissettirmeye çalıştıklarının altını çizdi.







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