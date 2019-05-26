Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı.
Ankara
Akar'ı Gürcistan'a gelişinde Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Giorgi Butkhuzi, Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Shalva Jabakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer ilgililer karşıladı.
Bakar Akar, buradan törenin yapılacağı Bağımsızlık Meydanı'na geçti. Meydana gelişinde Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria tarafından karşılanan Akar, mevkidaşıyla bir süre sohbet etti.
Konukların yerini almasının ardından alana önce Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze sonrasında Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili geldi. Zurabişvili'nin alandaki birlikleri selamlaması sonrasında tören alanına getirilen Gürcistan bayrağı, okunan ulusal marş eşliğinde göndere çekildi.
Önce Cumhurbaşkanı Zurabişvili ardından Başbakan Bakhtadze'nin alandakilere hitap ettiği tören, askerlerin geçit töreni ile sona erdi.
"Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz"
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkenin kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne ilişkin, "Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz. İşgal altındaki topraklarda vatandaşlarımız Rusya'nın saldırganlık politikasının rehineleri olarak kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz." dedi.
Başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda, Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katıldığı Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü törenleri düzenlendi.
Zurabişvili, törende yaptığı konuşmada, 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için bugüne kadar mücadele eden herkese teşekkür etti. Ülkesinin tam bir bağımsızlığa kavuşması için mücadelenin sürdüğünü ifade eden Zurabişvili, herkesin birlik içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal politikasını devam ettirdiğini kaydeden Zurabişvili, "Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz. İşgal altındaki topraklarda vatandaşlarımız Rusya'nın saldırganlık politikasının rehineleri olarak kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz." şeklinde konuştu.
Zurabişvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleyen tüm ülkelere teşekkür etti.
Başbakan Mamuka Bakhtadze, Gürcistan'ın bağımsızlık mücadelesinde uzun yıllar zor yollardan geçtiğini ama bugün artık demokratik bir Avrupa ülkesi olduğunu dile getirdi.
Bakhtadze, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki vatandaşlara seslenerek, "Bu bayram gününde ben bizim Ahbaz ve Güney Osetyalı kardeşlerimize seslenmek ve bizim ortak vatanımızın bağımsızlık gününü kutlamak istiyorum. Bu bizi birleştiren bir gün olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Gürcistan'ın barış ve istikrar için mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Bakhtdaze, ülkesinin mutlaka birleşeceğini ve toprak bütünlüğüne kavuşacağını sözlerine ekledi.
Akar, Gürcistan Cumhurbaşkan Zurabişvili ile görüştü
Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği ülkede çeşitli temaslarda da bulundu.
Gürcistan Savunma Bakanlığında törenle karşılanan Bakan Akar, buradaki görüşmesinin ardından Kahramanlar Anıtı'nı ziyaret etti.
Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.
Akar'ın büyükelçilik ziyareti sonrasındaki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu. Bakan Akar, burada Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.