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Dünya

'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Milli Muharip Uçağı’nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.

Yusuf Özcan   | 17.06.2019
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı

Paris

53rd International Paris Air Show

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı’nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi. Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TUSAŞ) ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, "Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak." dedi. Uçağın ilk uçuşunun 2025'te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti. 

Milli Muharip Uçak projesinin tanıtıldığı açılış etkinliğine havacılık sektörünün temsilcileri ve basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

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