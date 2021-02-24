Euro
8.73
Dolar
7.17
BIST 100
1,483.02
Altın
1,803.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Kadınlarda Hatice Akbaş, Esra Yıldız, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir, erkeklerde ise Mehmetcan Işık ve Berat Acar çeyrek finalist oldu.

Erkan Tiryaki   | 24.02.2021
Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Ankara

Bulgaristan'da düzenlenen 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda 6 milli sporcu çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 57 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Şennur Demir rakiplerini mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde ise +91 kiloda Mehmetcan Işık ve Berat Acar da rakiplerini yenerek çeyrek finalist oldular.

Çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili

Benzer haberler

Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor

Boks Milli Takımı'nın hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayla tarihe geçmek

Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti

Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti
Milli boksörlerden Macaristan'da 2 altın, 2 bronz madalya

Milli boksörlerden Macaristan'da 2 altın, 2 bronz madalya
Macaristan'da iki mili boksör finale kaldı

Macaristan'da iki mili boksör finale kaldı