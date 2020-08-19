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Dünya

Mike Pompeo: ABD Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 19.08.2020
Mike Pompeo: ABD Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.

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Mike Pompeo: ABD Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor