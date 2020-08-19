Mike Pompeo: ABD Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.
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