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Dünya, Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda

Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, "düzensiz göçmenlerin gemiye bindirilerek Atina'ya gönderileceği" iddiasının yayılması üzerine, yüzlerce göçmen yanlarına aldıkları eşyalarla limanda toplandı.

Ayhan Mehmet   | 03.03.2020
Midilli'de polis ile düzensiz göçmenler arasında gerginlik Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Midilli

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, "düzensiz göçmenlerin gemiye bindirilerek Atina'ya gönderileceği" iddiasının yayılması üzerine, limanda toplanan göçmenlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 

Alınan bilgiye göre, kapasitesinin çok üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu Moria Kampı'nda, dün gece "göçmenlerin gemiyle Atina'ya gitmelerine izin verildiği" söylentisi yayıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, bu haberin ardından Midilli Limanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yunan polisi, Atina'ya giden gemiye binmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel oldu.

Bir süre liman bölgesinde bekleyen düzensiz göçmenler, daha sonra polis tarafından otobüslere bindirilerek Moria Kampı'na geri gönderildi.

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