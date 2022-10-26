Dolar
18.61
Euro
18.54
Altın
1,651.94
ETH/USDT
1,458.70
BTC/USDT
20,054.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Microsoft ve Alphabet'in net karlarında düşüş

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karları temmuz-eylül döneminde azalış kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 26.10.2022
Microsoft ve Alphabet'in net karlarında düşüş

Washington

Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 50,1 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 45,3 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 14 azalarak 17,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 20,5 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,71 dolardan 2,35 dolara geriledi.

Alphabet'in finansal sonuçları beklentileri karşılayamadı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 69,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde 65,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Alphabet'in geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirketin gelir artışı yavaşlama göstermeye devam etti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 13,9 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 18,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yıl temmuz-eylül döneminde 1,40 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,06 dolara indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık'tan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı"na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye mesajı
Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Microsoft ve Alphabet'in net karlarında düşüş

Microsoft ve Alphabet'in net karlarında düşüş

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Tesla'nın geliri üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamadı

Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı

Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı
Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı

Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet