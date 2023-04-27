Dolar
19.44
Euro
21.41
Altın
1,983.41
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Microsoft Başkanı Smith: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) iş yapmak için daha cazip bir yer olduğunu söyledi.

Nuran Erkul Kaya  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Microsoft Başkanı Smith: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı

Londra

BBC'ye konuşan Smith, İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA) dün Microsoft'un Activision'ı satın almasını engellemesi nedeniyle, 40 yıldır faaliyet gösterdikleri ülkedeki "en karanlık" günü yaşadıklarını ifade etti.

Bu kararın hayal kırıklığı yarattığını belirten Smith, "Bundan da öte, İngiltere adına da kötü bir karar. Bu karar, İngiltere'de teknoloji alanında iş fırsatlarının geleceğine olan güvenimizi sarstı. İnsanlar şaşırdı, hayal kırıklığı yaşadı ve İngiltere'de teknolojiye olan güven derinden sarsıldı.

Burada açık bir mesaj var ki o da; AB'nin iş yapmak için İngiltere'den daha cazip bir yer olduğu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz rekabet otoritesi CMA dün, Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı.

ABD'li oyun şirketi Activision, Call of Duty, Candy Crush ve World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunların geliştiricisi ve distribütörlüğünü gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
ROSATOM Genel Müdürü Likhachev: Dünyanın en büyük nükleer inşaat projesinin başarısı engellenemedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Microsoft Başkanı Smith: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı

Microsoft Başkanı Smith: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı

İngiliz hükümeti Sudan'dan tahliyelerin yavaş yapıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor

İngiltere'de monarşi karşıtları Kral Charles'ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor

Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor

Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor
ECB: Dijital avroda karar 2023 güz dönemindeki değerlendirme sonucu verilecek

ECB: Dijital avroda karar 2023 güz dönemindeki değerlendirme sonucu verilecek
İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi

İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet