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Dünya

Miami'de çöken 13 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya çıktı.

Dildar Baykan   | 30.06.2021
Miami'de çöken 13 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

Washington DC

Miami'de çöken 13 katlı bina havadan görüntülendi

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, "Binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedenini çıkardık. Olayda yaşamını kaybedenlerin sayısı 16 oldu." bilgisini paylaştı.

Enkaz altında olduğu düşünülen 147 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Cava, çıkarılan 4 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yarın binanın bulunduğu bölgeye giderek ailelerle görüşecek ve çalışmaları yerinde izleyecek.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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