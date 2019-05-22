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Dünya

'Mevcut şartlarda ABD ile müzakerenin anlamı yok'

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bazı ülkelerin ara buluculuk için çaba gösterdiğini ancak mevcut şartlarda ABD ile müzakerenin anlamı olmadığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 22.05.2019
'Mevcut şartlarda ABD ile müzakerenin anlamı yok'

Tahran

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahmud Vaizi, ABD ile İran arasındaki müzakere ihtimalini değerlendirdi. 

İran'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasının ardından bölgede çatışma yaşanmaması ve anlaşmanın korunması için devreye giren ülke ve şahsiyetler olduğunu belirten Vaizi, "Bazı ülkeler ara buluculuk için çaba gösteriyor ancak bu, İran ile ABD arasında müzakere anlamına gelmiyor. ABD makamları, İran'a baskıları devam ettirdiği ve sözlerine bağlı kalmadıkları sürece, mevcut şartlarda müzakerenin anlamı yoktur." diye konuştu.

Vaizi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin önceki gün İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği yönündeki iddiaları ise reddederek, "Alevi, Tahran'da ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Mesele hiçbir şekilde ara buluculuk konusu değildi." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Alevi ile yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili kabineye bilgi verdiğini aktaran Vaizi, gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlanan Irak'ın önerilerini dinleyeceklerini ifade etti.

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