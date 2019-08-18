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Dünya

Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 18.08.2019
Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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