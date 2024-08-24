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Dünya

Meta: İranlı gruplar, Biden ve Trump'la ilişkili kişilerin WhatsApp hesaplarını hedef aldı

Meta, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ekibiyle ilişkili bazı kişilerin WhatsApp hesaplarının "İranlı gruplar" tarafından hedef alındığını duyurdu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Meta: İranlı gruplar, Biden ve Trump'la ilişkili kişilerin WhatsApp hesaplarını hedef aldı

Ankara

Meta'dan, dijital haberleşme uygulaması WhatsApp'taki "kötü niyetli hesaplara" ilişkin yapılan açıklamada, "İran kaynaklı" grupların, Orta Doğu, ABD ve İngiltere'dekilerin yanı sıra Trump ekibi ve Biden yönetimiyle ilişkili bazı kişilerin de WhatsApp hesaplarını hedef almaya çalıştıkları belirtildi.

Hedeflenen hesapların ele geçirildiğine dair kanıtın bulunmadığı bildirilen açıklamada, çeşitli teknoloji şirketleri adına destek personeli taklidi yapan grubun hesaplarının kapatıldığı kaydedildi.

Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

Trump'ın seçim kampanyası ekibince 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile 20 Ağustos'ta yayımladığı ortak açıklamada, "ABD istihbaratı, İranlıların sosyal mühendislik aracılığıyla seçim kampanyalarına doğrudan erişimi olan kişilere ulaşmaya çalıştığından emin. Bu tarz faaliyetlerin amacı ABD'deki seçim sürecini etkilemektir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, İran'ın seçim sonucunu etkilemeye çalıştığı savunulurken bu tarz faaliyetlerin ilk kez yapılmadığı ve FBI'ın buna yönelik soruşturmasını uzun zamandır sürdürdüğü bildirilmişti.

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