Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.46
BIST 100
101,881.80
Altın
1,308.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

İsrail polisi tarafından dün tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

Mustafa Deveci,Safiye Karabacak   | 13.03.2019
Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

Kudüs

İsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarının sabah erken saatlerde İsrail polisi tarafından açılmasının ardından Filistinliler sabah namazını Harem-i Şerif'te eda etti.

Harem-i Şerif'in kapılarının yeniden açılmasıyla ilgili Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden ve İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı’nın 22 şubatta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa ve çevresinde 10 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Filistin Kızılayı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin saldırılarında 16 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kapıların kapatılması nedeniyle Filistinliler vakit namazlarını Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde kılarken, Harem-i Şerif'te vakit ezanlarının okunmasına da izin verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları

Benzer haberler

İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalışıyor

İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalışıyor

Mescid-i Aksa'nın duvarına provokatif saldırı

Filistin'den BM'ye 'iki devletli çözüm için işlevsel adım' çağrısı

Gazze'nin 'sessiz çömlek ustaları'

Gazze'nin 'sessiz çömlek ustaları'
İsrail askerlerinden Ramallah'a baskın

İsrail askerlerinden Ramallah'a baskın
Filistinli gazetecilerden AA foto muhabirinin gözaltına alınmasına tepki

Filistinli gazetecilerden AA foto muhabirinin gözaltına alınmasına tepki