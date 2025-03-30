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Dünya

Mescid-i Aksa'da bayram namazını 120 bin kişi kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamaları altında 120 bin Müslüman bayram namazını eda etti.

Faruk Hanedar  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Mescid-i Aksa'da bayram namazını 120 bin kişi kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in çevresindeki alanlarda kurduğu kontrol noktalarında bazı Filistinlilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

İsrail, ramazan boyunca kısıtlamalar uyguladı

İsrail ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulamıştı.

İsrail makamları, Batı Şeria'dan 50 yaş üstü kadın, 55 yaş üstü erkeklerden sınırlı sayıda kişinin gelmesine izin verileceğini açıklamıştı.

İsrail basını, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine müsaade edileceğini bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında bekletilmiş, çok sayıda kişi yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrilmiş ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirilmişti.

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