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Dünya

Mescid-i Aksa itikafa açıldı

İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana uyguladığı yasağın kalkmasının ardından Mescid-i Aksa itikafa açıldı.

Gülşen Topçu   | 24.05.2019
Mescid-i Aksa itikafa açıldı

Kudüs

İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana uyguladığı yasağın kalkmasının ardından Mescid-i Aksa itikafa açıldı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden başlamak üzere bayramın ilk gününe kadar caminin itikaf yapmak isteyenlere açık olacağını belirtti.

İsrail güçleri Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'da itikaf etmek isteyenleri güç kullanarak camiden uzaklaştırıyordu.

Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor.

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