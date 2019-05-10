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Dünya

Mescid-i Aksa hasreti binlerce Filistinliyi yollara döktü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Mustafa Deveci   | 10.05.2019
Mescid-i Aksa hasreti binlerce Filistinliyi yollara döktü

Kudüs

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın etti.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kadın ve erkekler için ayrı kontrol noktaları oluşturulurken, Filistinli kadınlardan bazılarının çocuklarını da yanlarında getirdiği görüldü.

Kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya doğru yıla çıkan Filistinlilerin yüzlerindeki mutluluk kameralara yansıdı.

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Batı Şeria'da yollara düşen Filistinli 44 yaşındaki Muhammed Kassam, Harem-i Şerif'e gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sabah erken saatlerden itibaren yola düştüğünü belirten Kassam, "Ramazan ayı dışında Kudüs'e girişimize izin verilmiyor. İsrail, diğer aylarda Mescid-i Aksa'da namaz kılma, dua etme hakkından bizi mahrum bırakıyor." dedi.

İsrail ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi.

Filistinli gençlerin Aksa hasreti

İsrail tarafından Kudüs'e geçişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinli gençler de her şeyi göze alarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışıyor. Bazı Filistinli gençler, Batı Şeria ile Kudüs ayıran 5 metre yüksekliğindeki ve üzeri tel örgülerle çevrili beton duvarı aşarak kaçak olarak Kudüs tarafına geçti.

İsrail askerlerine yakalanma tehlikesini göze alan ve tek gayeleri Aksa'da cuma namazı kılmak olan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşmak için merdiven kullandı.

Duvarı aşmayı başaran Filistinli gençler, hasret kaldıkları Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Doğu Kudüs'e doğru hareket etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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