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Dünya

Mescid-i Aksa’da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in, cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Esat Fırat   | 10.09.2021
Mescid-i Aksa’da Filistinli tutuklulara destek gösterisi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Filistinli tutuklulara destek gösterisi yapıldı.

Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan onlarca Filistinli, İsrail'i protesto etti.

Filistin bayraklarının açıldığı gösteride tekbir getiren Filistinliler, tutuklulara destek sloganları attı.

Filistinli 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail güçleri tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

10.09.2021

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.


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