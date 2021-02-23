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Dünya

Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık olacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

Esat Fırat   | 23.02.2021
Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık olacak

Kudüs

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önleminin hazır olduğunu vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşansa da, salgın Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap şehirleri ile kasabalarında yayılmaya devam ediyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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