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Dünya

Merkel Suriye'deki durumu 'dramatik' olarak niteledi

Almanya Başbakanı Merkel, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Cüneyt Karadağ   | 28.08.2020
Merkel Suriye'deki durumu 'dramatik' olarak niteledi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki insani felaket durumuna baktığında, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin olmadığını belirten Merkel, "Suriye nüfusunun yarısı ülke içinde yerlerinden edildi, yarısı da ülkeyi terk etmiş durumda. Buna bakıldığında, Suriye'deki durum dramatik." ifadesini kullandı.

Merkel, Suriye'deki insanların haklı olarak halen görevde olan bir diktatöre karşı harekete geçmek istediğini vurgulayarak, Rusya'nın Esed'in yardım çağrısına yanıt vermekten çekinmediğini ve bu durumun Suriye'deki durumu pekiştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar Suriye'de hiçbir kapsayıcı sürecin gerçekleşmediğine işaret eden Alman Şansölye, görevde olduğu müddetçe Suriye içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin ülkede seslerinin duyulmasını sağlamak istediğini kaydetti.

Merkel, "Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi." değerlendirmesinde bulundu.

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