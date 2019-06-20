Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.79
BIST 100
94,244.06
Altın
1,360.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Almanya Başbakanı Merkel, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 20.06.2019
Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı.

Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.

Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

'İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım'

'İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım'

Avrupa Mursi'nin vefatına sessiz kaldı

Avrupa 'kendi teröristleri' için çözüm yolu arıyor

Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı

Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı

Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu

Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu
Almanya’da 85 hastayı öldüren hasta bakıcıya ömür boyu hapis

Almanya’da 85 hastayı öldüren hasta bakıcıya ömür boyu hapis