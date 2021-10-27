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Dünya

Merkel, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin-İsrail sorunu konusunda iki devletli çözüm talebini yineledi.

Cüneyt Karadağ   | 27.10.2021
Merkel, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana

Berlin

Angela Merkel ve Ürdün Kralı Abdullah, Almanya'nın başkenti Berlin'de ortak basın açıklaması yaptı.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Daha önce olduğu gibi iki devletli bir çözüm fikrinden vazgeçmek istemiyoruz, bunun yerine onu sürdürmek istiyoruz. Filistinlilerin de içinde yaşayabilecekleri bir devlet olduğunda, İsrail'in güvenliğinin en iyi şekilde garanti edildiğine inanıyoruz." dedi.

Şansölye Merkel, Filistin-İsrail sorunu konusunda barışa bağlılığından dolayı Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür etti.

Ürdün'ün Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıflarının resmi hamisi olduğunu hatırlatan Merkel, "Bu, çok önemli ve özel bir görev. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah ise Merkel'in çeşitli krizleri çözme konusundaki kararlılığını övdü.

Merkel'in dürüstlüğü ve bağlılığının iş birliği için önemli olduğunu belirten Abdullah, "Her zaman mantığın sesi ve insan onurunun parlayan bir örneği oldunuz." diye konuştu.

Abdullah, Merkel'in dünyayı daha zengin ve daha barışçıl bir yer haline getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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