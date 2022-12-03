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Dünya

Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümet olarak Akdeniz'de İtalya'nın rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı olduklarını söyledi.

Barış Seçkin   | 03.12.2022
Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde Fotoğraf: Riccardo De Luca / AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun kapanışını Başbakan Meloni yaptı.

Meloni, ekim ayında kurduğu sağ koalisyon hükümetinin Akdeniz'e verdiği öneme değinerek, "İtalya, bu hükümetle Akdeniz'deki rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı. Sağlıktan gıda güvenliğine ve iklim değişikliğine kadar ciddi zorlukların ancak ortak bir refah alanı yaratarak etkili bir şekilde aşılabileceğinin farkındayız." dedi.

Komşularının refah içinde olmadan kendilerinin de refah içinde olmayacağını dile getiren Başbakan, Avrupa Birliği ile Afrika ülkeleri arasında "erdemli bir işbirliği" olması gerektiğini kaydetti.

İtalya'ya 2022'nin başından bugüne kadar 94 bin düzensiz göçmenin deniz üzerinden ulaştığı bilgisini veren Meloni, "İtalya olarak bir süredir söylediğimiz gibi, biz tek başımıza bu göç akınını yönetemeyiz, artık idare edilemez bir boyutta. Güney hattında Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa, acilen yasa dışı göç akınlarına karşı çok taraflı işbirliği çerçevesinde kararlı bir mücadele ortaya koymalıdır." diye konuştu.

Meloni, düzensiz göç akınları ve enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik olası etkisi sebebiyle Libya'nın istikrara kavuşturulmasının, dış politikalarının ve ulusal güvenliklerinin en hassas ve öncelikli konusu olduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, İtalya'nın coğrafi konumu, altyapısı, işbirlikçi vizyonu ve şirketlerinin katkısıyla Akdeniz ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti.

Meloni, Cezayir ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık sayesinde Rus gazına bağımlılıklarını azalttıklarını belirterek, bugün Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan'dan gelen gaz tedariklerinin de yüzde 60 seviyelerine ulaştığını sözlerine ekledi.

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