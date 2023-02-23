Dolar
18.88
Euro
20.06
Altın
1,831.94
ETH/USDT
1,668.40
BTC/USDT
24,412.00
BIST 100
5,057.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da Senato tartışmalı seçim reformunu onayladı

Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu onayladı.

Mehmet Alaca   | 23.02.2023
Meksika'da Senato tartışmalı seçim reformunu onayladı

Mexıco City

Senato'da yapılan oylamada, seçimleri denetleyen Ulusal Seçim Kurumunda değişiklik öngören reform lehine 72'ye karşı 50 oy kullanıldı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.

Ancak söz konusu reformun demokrasiyi baltalayacağını savunan muhalefet ise değişikliği hemen yüksek mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Muhalifler ayrıca birden fazla şehirde protestolar planlıyor.

Kampanya finansmanı kurallarını ihlal

Ulusal Seçim Kurumu, oylamanın ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, reformun, kurumun kampanya finansmanı kurallarını ihlal eden adaylara ve partilere uygulayabileceği yaptırımları zayıflatarak "seçimlerin eşitliğini ve şeffaflığını riske attığını" ifade etti.

"B Planı" olarak bilinen reform girişimi, daha kapsamlı seçim değişiklikleri içeren anayasa reformu için Kongre'de yeterli oyu alamayınca Obrador tarafından Aralık ayında önerilmişti.

Obrador, 2018'de seçimlerindeki zaferinden bu yana, seçim yapmanın maliyetli olduğundan defalarca şikayet ederek Ulusal Seçim Kurumunun bütçesini kısmaya çalışıyor ve sık sık bağımsız kuruluşun seçkinlerin elinde olduğunu iddia ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi sürüyor
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Meksika'da Senato tartışmalı seçim reformunu onayladı

Meksika'da Senato tartışmalı seçim reformunu onayladı

Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent geçen yıl Meksika'daki Colima oldu

Meksika'dan Türkiye'deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi yollandı

Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı
Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'ya hüzünlü veda

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'ya hüzünlü veda
Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet