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Dünya

Meksika'da sahte içkiden 17 kişi öldü

Meksika'da hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 13.05.2020
Meksika'da sahte içkiden 17 kişi öldü

Ankara

Latin Amerika ülkesi Meksika'da hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin başkentine bağlı Puebla kentinde sahte içki tüketen 17 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma açıldı.

Yetkililer, sahte içki ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde geçen ay 21 kişi daha sahte içkiden ölmüştü.



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