Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
104,828.20
Altın
1,465.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.

Zehra Ulucak   | 14.11.2019
Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksiko

Meksika'da Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarında bir mülkte bulunan 52 poşetten 33'ünün analiz edildiği ve ilerleyen süreçte ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Söz konusu 33 poşetteki vücut parçalarının tamamının 7'si erkek, 5'i kadın toplam 12 cinayet kurbanına ait olduğu ifade edildi.

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

Meksika Morales'e desteğinde kararlı

Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu

Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Meksika'da morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var

Meksika'da morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var