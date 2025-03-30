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Dünya

Meksika'da obeziteyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi.

Sercan İrkin  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Meksika'da obeziteyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Mexico City

Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.

Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.

Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.

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