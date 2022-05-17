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Dünya

Meksika'da kayıp kişilerin sayısı 100 bini aştı

Meksika'da 1964'ten bu yana kaybolan kişi sayısının 100 bini aştığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 17.05.2022
Meksika'da kayıp kişilerin sayısı 100 bini aştı

Bogota

Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Kayıp Kişiler Sicili raporunda, ülkede son 58 yılda muhtelif nedenlerle kaybolanların sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.

Hükümetin kaybolan kişilere yönelik yeterince çaba harcamadığı ifade edilen raporda, "Meksika devletinden, ülkede yaşadığımız korkunç şiddet ve güvensizlik krizine bağlı olarak kaybolan kişilerin bulunması için kapsamlı ve güçlü şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Raporda, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı kadar hükümetin de kaybolanlardan sorumlu olduğu kaydedilerek, "Giderek daha fazla ailenin benzer acılara maruz kalması çok acı ve endişe verici. 4 bini aşkın gizli mezar ortaya çıkartıldı. Kayıp kişilere ulaşılacak yasaların ve kamu politikalarının teşvik edilmesi elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

Yetkililer tarafından acilen kayıp kişilerin ailelerinden gelen taleplere yanıt verilmesi gerektiği bildirilen raporda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kayıp kişilere ilişkin raporlarının da dikkatle incelenmesi istendi.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre ise ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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