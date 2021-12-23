Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Meksika’nın batı kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksiko
Meksika’nın batı kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), La Cruz de Loreto şehrinin 225 kilometre güneybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, can veya mal kaybına neden olmadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.