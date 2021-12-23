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Dünya

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın batı kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz   | 23.12.2021
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Meksiko

Meksika’nın batı kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), La Cruz de Loreto şehrinin 225 kilometre güneybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, can veya mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

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