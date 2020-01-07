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Dünya

Meksika'da 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kayboldu

Meksika'da, devletin uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütlerine karşı mücadele başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Zehra Ulucak   | 07.01.2020
Meksika'da 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kayboldu

Ankara

Washington Post gazetesinin haberine göre, Meksika'da önceki tahminlerin aksine yetkililer, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında kaybolanların sayısının 60 binden fazla olduğunu kaydetti.

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, gazetecilere yaptığı açıklamada, 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Quintana, sadece 2019 yılında kaybolup bulunamayan kişi sayısının 5 binden fazla olduğunu ve 2006'dan bu yana ülkede 3 bin 631 gizli mezar tespit edildiğini kaydetti.

Yüzlerce kayıp vakası, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960'lı yıllara dayansa da rakamların yüzde 97'sinden fazlasının, dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucu ticaretine karşı savaş açtığı 2006 yılından bu yana kayda alındığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, kaybolanların yüzde 53'ü 15 ile 35 yaş arasında ve yüzde 74'ünü erkekler oluşturuyor.

Meksika'da geçen yıl, 31 binden fazla kişi cinayete kurban gitti.

Ülkedeki cinayet ve kayıpların önemli bölümünün uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğu bilinse de güvenlik güçlerinin de kayıplardan ve ölümlerden sorumlu olduğu savunuluyor.

Meksika basınının STK raporlarına dayandırdığı haberlerde, 2006'dan itibaren 40 bin civarında kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006 yılında dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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