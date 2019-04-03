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Dünya

Meksika Devlet Başkanından Trump'a 'sınırı kapatmama' tavsiyesi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'ın Meksika sınırını gelecek haftadan itibaren kapatmasının kimse için uygun olmayacağını söyledi.

Sinan Doğan   | 03.04.2019
Meksika Devlet Başkanından Trump'a 'sınırı kapatmama' tavsiyesi

Ankara

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika sınırını kapatmasının kimse için uygun olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğine ilişkin açıklamasına Obrador, "bu kararın hiç kimse için uygun olmayacağı" karşılığını verdi.

Obrador, kendisinin de bu konuda "iyimser" olduğunu belirterek, "Sınırları kapatmak bize yakışmıyor, tavsiye de edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarından önce Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.



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