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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a "Meksika Körfezi" davası

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'a, ABD’de kullanılan harita uygulamasında "Meksika Körfezi" adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiği gerekçesiyle dava açtıklarını duyurdu.

Sinan Doğan  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a "Meksika Körfezi" davası

Bogota

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google’ı daha önce bu konuda uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.

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Sheinbaum, "Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmında "Amerika Körfezi" adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google'ın 'Amerika Körfezi' adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba'ya denk gelen kısımlar içinse 'Meksika Körfezi' ismini kullanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Google, 11 Şubat'ta haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

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