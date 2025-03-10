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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'ye karşılıklı saygı ve diyalog çağrısı yaptı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, binlerce kişinin katıldığı mitingde ABD'ye, karşılıklı saygı ve diyalog çağrısında bulundu.

Sinan Doğan  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'ye karşılıklı saygı ve diyalog çağrısı yaptı

Bogota

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya almasının ardından, Sheinbaum, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda binlerce kişiye seslendi.

Sheinbaum, "Meksika ile ABD arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve diyalogla her zaman güçleneceğine inanıyoruz. Amerikan halkına, onlara zarar vermek gibi bir niyetimizin olmadığını ve asla olmayacağını, her alanda onlarla işbirliği yapmaya kararlı olduğumuzu söylüyorum." dedi.

ABD ile diyalog kurmaktan her zaman memnuniyet duyacaklarını belirten Sheinbaum, "İnsani nedenlerle Meksika, fentanilin ABD'deki gençlere ulaşmasını önlemek için işbirliği yapmaya devam edecek. Bu uyuşturucunun yalnızca ABD’deki değil, dünyanın herhangi bir yerindeki veya Meksika’daki gençlere ulaşmasını da istemiyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın en güçlü bölgesi olmayı hedefliyoruz"

Sheinbaum, ABD ile son 30 yılda iki ticaret anlaşmasını hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Önerimiz yalnızca Kuzey Amerika'nın değil, tüm kıtanın ekonomik ve ticari entegrasyonunu sağlamaktır. Tüm halkların özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğine saygı göstererek dünyanın en güçlü bölgesi olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ABD ile 3 bin 180 kilometrelik bir sınırı paylaştıklarını hatırlatan Sheinbaum, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve dostane ilişkilerin sürdüğünü, ortak kültürel katkıların da önemli olduğunu kaydetti.

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