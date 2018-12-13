Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile göç ve istihdam konularını ele aldı.

MEKSİKO

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından, "Trump ile yaptığı dostane telefon görüşmesinde Orta Amerika'da ve ülkesinde istihdam ve kalkınma için ortak bir programın uygulanması olasılığı ve göç konusunu ele aldıklarını" açıkladı.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ay başında, Obrador'un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet başkanları ile ABD'ye göçmen akışını durdurmaya yönelik bir "kalkınma planı" oluşturmak üzere anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Açıklamada, bölgede iş imkanları oluşturulması için bir fon sağlanmasını içeren planın, El Salvador, Guatemala ve Honduras'ın göçün yapısal nedenlerine çözüm bulmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.