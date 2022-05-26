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Dünya

Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem

Sinan Doğan   | 26.05.2022
Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem

BOGOTA

Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.





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