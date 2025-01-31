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Dünya

Mehmetçik, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerine devam ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Eren Beksaç  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Mehmetçik, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerine devam ediyor

PRİŞTİNE

Mehmetçiğin Kosova’nın kuzeyindeki, ülkenin Sırbistan ile sınır bölgesinde devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, söz konusu devriyelerin KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

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