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Dünya

Mehmet Öz, Pennsylvania'daki seçimde kazanmaya en yakın isim

ABD Senatosuna Cumhuriyetçi Partiden aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania'daki yarışı az farkla önde götürüyor.

Mücahit Oktay   | 18.05.2022
Mehmet Öz, Pennsylvania'daki seçimde kazanmaya en yakın isim

New York

Pennsylvania'da dün yapılan seçimde, bölgelerden gelen bildirimlere göre oyların yüzde 95'i sayıldı. Türk kökenli aday Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick'ten yaklaşık 2 bin oy farkla önde olduğu belirtildi.

Son rakamlara göre Öz'ün 411 binin üzerine çıkan oyuna karşılık, McCormik 409 bin, 3. sıradaki kadın aday Kathy Barnette ise 325 binden fazla oy toplayabildi.

Pennsylvania basınının yanı sıra ABD ulusal basınının da yakından takip ettiği seçimi Öz'ün birinci olarak tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eyalet yasalarına göre ilk iki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda sandıkların tekrar sayılması gerekiyor.

Öz, sandıktan birinci çıkması durumunda ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimde Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi senatör adayı olarak Demokrat rakibi John Fetterman ile yarışacak.

Kasımda Kongre ara seçimi yapılacak

Kasım 2022 ara seçiminde ABD'liler, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 7 Mayıs'ta, Öz’ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katılmıştı.

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