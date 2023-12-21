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Dünya

Manş Tüneli işçilerin grevi nedeniyle trafiğe kapatıldı

İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan Manş Tüneli'nde, işletmeci şirket Getlink işçilerinin greve gitmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Şeyma Uzundere  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Manş Tüneli işçilerin grevi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara

France Bleu'nün haberine göre, Getlink'ten yapılan açıklamada, sendikalı Fransız işçilerin "beklenmedik" grevi nedeniyle tünelin "ikinci bir duyuruya kadar" trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada işçilerin, şirketin yaptığı bin avroluk ikramiye ödemesini az buldukları ve üç katına çıkarılmasını talep ettikleri belirtildi.

Tünelde, yolcu trenlerinin yanı sıra araba taşıma servislerinin de durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, tünelde hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın X hesabından yapılan paylaşımda, Londra'ya gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı duyurularak, yolculara tren seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulunuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Londra'nın St-Pancras terminalinde Avrupa seferleri iptal edilen çok sayıda yolcunun beklediği anlar yer aldı.

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