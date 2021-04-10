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Dünya

Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 84 göçmen kurtarıldı

Fransa’dan İngiltere’ye gitmek için teknelerle Manş Denizi’ne açılan 84 göçmen kurtarıldı.

Alaattin Doğru   | 10.04.2021
Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 84 göçmen kurtarıldı

Paris

Manş ve Kuzeydenizi Sahil Emniyetinden yapılan açıklamada, dün gece Fransa ordusuna ait bir petrol gemisinin Le Touquet açıklarında bir teknede bulduğu 11 göçmeni kurtararak Boulogne-sur-Mer Limanı'na bıraktığı kaydedildi.

Ayrıca bir kurtarma gemisinin, Boulogne-sur-Mer açıklarında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 24 kişiyi kurtardığı aktarılan açıklamada, deniz jandarmasına ait bir sürat teknesinin de sabah erken saatlerde zor durumda olan bir tekneden 1 kadın ve bebek dahil 30 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, denizde zor durumda bir tekne ihbarı alan Ulusal Deniz Kurtarma Topluluğunun aralarında 2 çocuk ve 2 kadının olduğu 19 göçmeni kurtararak kıyıya getirdiği ifade edildi.

2020’de İngiltere’ye gitmek için 9 bin 500’den fazla Manş Denizi'ni geçme girişimi olmuştu.

2019’da Manş’a açılan 6 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de kaybolmuştu.

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